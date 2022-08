Reportage

Angola: campagne terminée, un possible duel entre MPLA et Unita se dessine

Des soutiens de l'UNITA lors d'un meeting à Luanda le 22 août 2022. © Gaëlle Laleix/RFI

C’était le dernier jour de campagne, lundi 22 août en Angola, avant le silence électoral. Mercredi, les élections générales décideront de la composition de l’Assemblée nationale et désigneront le président pour cinq ans. Sept partis politiques et une coalition sont en lice, mais le duel très attendu reste entre le Mouvement pour la libération de l’Angola (MPLA), au pouvoir depuis l’indépendance, et l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (Unita). Pour la première fois depuis 46 ans, le scrutin semble ouvert.