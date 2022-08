Kenya: les Kipsigi et les Talai portent plainte contre le Royaume-Uni

Cette nouvelle procédure des Kipsigi et Talai devant la Cour européenne des droits de l'homme pourrait prendre des années.(image d'illustration) Vincent Kessler/Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les communautés kipsigi et talai portent plainte contre les autorités britanniques devant la Cour européenne des droits de l'homme. Elles demandent réparation pour avoir été maltraitées et expulsées de leurs terres au début du XXe siècle, au profit des plantations de thé, dans l'ouest du pays. Ce recours à la justice européenne fait suite à plusieurs démarches auprès de l'ONU et de la Couronne britannique.