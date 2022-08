Kenya: Martha Koome, la présidente de la Cour suprême, au centre de l'attention

Le parcours de la présidente de la Cour suprême Martha Koome lui vaut la réputation d’être une femme courageuse et intègre. (image d'illustration) via REUTERS - JUDICIAL SERVICE COMMISSION

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Tous les regards sont désormais tournés vers la Cour suprême et en particulier sa présidente Martha Koome, au Kenya. Lundi, Raila Odinga a déposé un recours devant cette juridiction, la plus haute du pays, pour tenter de faire invalider la victoire de William Ruto à la présidentielle du 9 août. La Cour suprême a 14 jours pour se prononcer. Nommée en mai 2021, Martha Koome a donc la lourde responsabilité de trancher le litige et de décider de la suite du processus politique en cours.