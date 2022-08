RDC: les réalisateurs de «L’Empire du silence» dénoncent un procès «bâillon»

À quelques jours du procès du film L'Empire du silence, le réalisateur belge Thierry Michel et sa productrice Christine Pireaux ont dénoncé ce mardi 23 août une campagne « calomnieuse » à leur encontre sur les réseaux sociaux par deux frères, dont l'un serait proche du pouvoir. Ces derniers les accusent d'avoir plagié leur film Congo, le silence des crimes oubliés.

C'est un film qui dérange et qui risque d'être interdit en République démocratique du Congo. Poursuivis pour « contrefaçon » par Gilbert Balufu Mbaye et Balufu Bakupa Kanyinda, les deux réalisateurs ont donné une conférence de presse ce mardi matin à Bruxelles, durant laquelle ils ont fustigé une plainte pénale qu'ils qualifient de « fantaisiste ».

Thierry Michel et Christine Pireaux sont accusés de « plagiat », de « vol et viol de l'imaginaire congolais ». Des accusations que les deux auteurs ont rejetées avec véhémence ce mardi. Pour eux, la démarche des frères Balufu est politique, car leur film L'Empire du silence dérange : il dénonce l'impunité des crimes les plus graves frappant le Congo depuis tant d'années, et rappelle que ceux qui sont responsables de ces atrocités se trouvent toujours dans des fonctions importantes, soit dans le gouvernement, soit dans l'armée.

Combat judiciaire

Si la plainte des frères Balufu est retenue par la justice congolaise, le film sera confisqué et interdit. Le film avait déjà été diffusé lors de l'avant-première au Palais du peuple à Kinshasa en janvier dernier, devant un public de 800 personnes. C'est à cette occasion que les deux frères Balufu disent avoir repéré 80 passages plagiés. Thierry Michel est censé retourner dans la capitale congolaise pour deux nouvelles diffusions. L'une aura lieu mardi, le jour du début du procès.

Lors de ce procès, lui et Christine Pireaux risquent une arrestation immédiate pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison. La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) a demandé à la justice congolaise de ne pas se laisser instrumentaliser et de rejeter la plainte contre Thierry Michel et Christine Pireaux.

