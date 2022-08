RDC: des miliciens maï-maï attaquent la base de la Monusco à Butembo

Vue de la ville de Butembo dans l'est de la RDC.

Théâtre fin juillet de violentes manifestations contre les casques bleus de la Monusco, la ville de Butembo, dans l'est de la République démocratique du Congo, a été attaquée ce mardi 23 août par des miliciens issus des Maï-Maï.

Les hommes armés s'en sont pris à un site de la force onusienne, dont le personnel a été redéployé à l'extérieur de la ville. L'armée congolaise a riposté, tuant deux assaillants et en capturant quatre autres, lors des échanges des tirs survenus dans un quartier populaire de Butembo.

« Ils sont partis au centre-ville, là où se trouvait la position de la Monusco, explique le capitaine Anthony Mwalushay, porte-parole de l’armée dans la région, au micro de Pascal Mulegwa. Il n’y avait personne, ils ont commencé à tirer dans le vide. Les forces armées sont arrivées sur place et ont riposté vigoureusement. L’ennemi a pris la direction de la cellule Furu, c’est un milieu connu pour être le berceau de mouvements, de groupes maï-maï qui sont vraiment aux alentours de la ville. C’est là où il y a eu échanges et face à face. »

Le calme est revenu pour le moment à Butembo, précise le porte-parole de l'armée. « Nous continuons toujours à mener des opérations de patrouille et ratissage dans cette ville qui semble menacée ces derniers temps par non seulement les ADF/MTM mais aussi par plusieurs groupes armés, entre autres Maï-Maï Baraka, aux alentours et même dans certains quartiers chauds. »

Cette attaque à Butembo intervient après le retrait des casques bleus. Il y a une semaine la Monusco a annoncé la suspension de ses opérations à Butembo après les manifestations contre l'inaction supposée de la mission onusienne en RDC.

