Tchad: la société civile organise une veille permanente du dialogue national

Abderamane Ali Gossoumian, coordinateur national du Comité de suivi de ľAppel à la paix et la réconciliation (CSAPR), au siège de Ndjamena © Sidy Yansané/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après la cérémonie d’ouverture samedi dernier et un report de quelques jours, les travaux du dialogue national inclusif et souverain doivent redémarrer ce mercredi 24 août dans l’après-midi. Jusqu’à la fin de la semaine, les participants vont d’abord s’atteler à mettre en place les instances du dialogue, avec l’adoption d’un règlement intérieur et l’installation d’un présidium. Parmi les quelque 1 400 participants, on compte des organisations de la société civile. Elles ont déjà pris des dispositions pour effectuer une veille permanente de ce dialogue, afin de faire entendre en temps réel leurs propositions pour la suite de la transition.