Égypte: malgré le terrain peu propice et le soleil, la production de vin persiste

L'Égypte produit du vin depuis l'âge des pharaons. Ici, des viticulteurs lors des vendanges, près de Karm el-Nada, le 30 juillet 2016. © Khaled Desouki / AFP

Texte par : RFI

En Égypte, c’est la fin des vendanges. Le pays musulman le plus peuplé du monde arabe produit du vin depuis l’époque des pharaons. Avec un climat sec et une terre salinisée, la culture du raisin n’est pas évidente, mais celui-ci pousse tout de même et les agronomes trouvent des solutions. Sur la route d’Alexandrie, des parcelles au moment de la récolte se réjouissent des taxes sur l’importation de l’alcool leur permettant de vivre.