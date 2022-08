Angola: des élections générales qui s’annoncent serrées

Les candidats du MPLA, Joao Lourenço et de l'Unita Aldaberto Costa Junior. © Montage RFI

Texte par : Gaëlle Laleix Suivre 4 mn

Jour d’élections générales en Angola. 14 millions d’Angolais choisiront ce mercredi 24 août leurs députés et leur président de la République. Sept partis politiques et une coalition sont en lice. Mais la bataille pour le pouvoir se jouera une fois de plus entre le MPLA, le Mouvement pour la libération de l’Angola et l’Unita, l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola, qui se sont battus pendant plus de 25 années de guerre civile. Le MPLA gouverne sans partage depuis l’indépendance du pays, mais le jeu semble plus ouvert pour ces élections.