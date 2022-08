Cryptomonnaies: des procédures judiciaires visent le Camerounais Émile Parfait Simb

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une note récente de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement notait que parmi les dix pays qui détiennent le plus de crypto-actifs rapportés à leurs populations, trois sont africains. Dans la sous-région de l'Afrique centrale, cet attrait est réel. Mais attention aux arnaques, rappelle régulièrement le gendarme des marchés financiers, qui publie régulièrement des alertes sur les produits qui ne disposent pas d'habilitation. Dans leur viseur notamment l'entreprise Global Investment Trading et le produit Liyeplimal. Depuis les premières alertes, l’année dernière, une série de plaintes a été déposée par de nombreuses personnes qui se disent victimes.