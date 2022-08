Guinée: les acteurs politiques s'impatientent du silence du médiateur

Le médiateur désigné par la Cédéao dans la crise guinéenne, Thomas Bony Yayi, est de retour depuis dimanche 21 août à Conakry. Comme lors de son premier séjour en juillet dernier, l’ancien président du Bénin n’a pas encore rencontré les acteurs politiques et la société civile, ce qui suscite des inquiétudes en leur sein.

Publicité Lire la suite

Une rencontre était prévue avec l’ex-parti au pouvoir, le RPG d’Alpha Condé, et ses alliés mardi après-midi, mais elle a finalement été annulée au dernier moment. Ce qui n’est pas du goût de Rafiou Sow, le président du PRP (le Parti du renouveau et du progrès) et membre de l’ANAD, l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique.

« Les partis politiques n’ont pas pu rencontrer le médiateur pour le moment. On nous avait conviés à une rencontre avec le médiateur ce mardi dans l’après-midi, finalement ils nous ont appelés pour déprogrammer. On nous demande de rester en stand-by. Selon des indiscrétions, les autorités guinéennes ne voudraient pas que le médiateur rencontre toutes les voix discordantes ou les oppositions au CNRD », déplore Rafiou Sow au micro de notre correspondant à Conakry, Mouctar Bah.

« En ce qui concerne l’emploi du temps du médiateur, nous croyons savoir qu’il est là jusqu’au vendredi, nous pensons qu’il ne pourra pas réussir sa mission si les autorités lui font des injonctions ou l’empêchent de rencontrer toutes les forces libres de la nation », ajoute-t-il.

« Nous sommes très sceptiques par rapport à sa mission. En tout cas, nous nous sommes disposés à une table de dialogue. Nous le souhaitons, nous l’exigeons, et nous pensons que très prochainement, quelle que soit l’issue, ils seront obligés de nous retrouver autour de la table pour discuter des grands axes de la transition pour que cette transition puisse aboutir à des élections pour le retour à l’ordre constitutionnel. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne