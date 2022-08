Nigeria: la suspension annoncée de 53 chaînes de radio et de télévision provoque un tollé

Confrontée à des critiques nourries, la Commission nationale de l'audiovisuel a finalement décidé d'accorder plus de temps aux médias concernées, qui diffusent toujours pour l'instant. (image d'illustration) © CC0 Pixabay/Thomas Meier

Texte par : RFI

Deux organisations ont déposé une plainte ce mercredi au Nigeria, visant à la fois la Commission nationale de l'audiovisuel (NBC) et le président Muhammadu Buhari, pour empêcher la fermeture de plus de 50 stations de radio et de chaînes de télévision dans le pays. Le régulateur a expliqué que celles-ci se trouvent dans l'illégalité, car elles n'ont pas renouvelé leur autorisation de diffusion, et leur a posé un ultimatum.