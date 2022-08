Algérie: le grand rabbin de France forcé d'annuler sa visite pour cause de Covid-19

Le grand rabbin de France Haïm Korsia ne fait finalement pas partie de la délégation de 90 personnes qui accompagne le président Macron en Algérie ce 25 août.

Fils de juifs nés en Algérie, le grand Rabbin, contacté par RFI, a regretté son absence due à sa contamination au Covid-19 qui l'a forcé à renoncer à son voyage à la dernière minute.

L'annonce de la présence dans la délégation française d'Haïm Korsia n'était pas passée inaperçue des Algériens. La perspective de sa venue, inédite en Algérie, avait été critiquée par le chef des islamistes algériens du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri et plusieurs autres partis politiques.

Dans un poste sur Facebook, ce dernier s'était demandé : « que cherche la France en emmenant le Rabbin dans la délégation française officielle si ce n'est la normalisation avec Israël ? ». Le leader politique ajoutait qu'on emmène par ailleurs le grand recteur de la mosquée de Paris « pour camouflage », avant de questionner : « La France ne se positionne-t-elle pas comme le chef de file de la séparation entre l'État et la religion ? »

L'interview de Haïm Korsia, publiée mercredi sur le site de France 24 en arabe, enflamme notamment la toile algérienne. Sur les réseaux sociaux, certains internautes l’accusent de soutenir « inconditionnellement l’État d’Israël » dans un pays qui se positionne fortement en faveur de la cause palestinienne et dénoncent ce qu'ils considèrent être une incitation à rapprocher Israël et l'État algérien.

