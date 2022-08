Angola: le MPLA, parti au pouvoir, remporte les élections générales

La Commission nationale électorale a donné ce jeudi soir ses derniers résultats provisoires. Ils s’appuient sur plus de 97% des votes. Pour la première fois depuis l’indépendance, le MPLA l’emporte avec une courte majorité.

Avec notre envoyée spéciale à Luanda, Gaëlle Laleix

Seulement 51% des voix. C’est 10% de moins que lors des élections précédentes en 2017. Le MPLA n’a pas obtenu la majorité notamment, dans la capitale, Luanda.

En face, l’Unita, l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola, obtient 44% des voix. Les six autres formations politiques se partagent les miettes. Pour quatre d’entre elles, leur résultat ne leur permet même pas d’obtenir un député à l’Assemblée.

Alors forcément, ces résultats sont une déception pour l’Unita. Ce jeudi après-midi, le parti avait fait part de son propre décompte, selon lequel MPLA et Unita étaient aux coude-à-coude, respectivement à 47% et 46% des voix. Un écart que le parti d’opposition était certain de pouvoir combler.

L’opposition dénonce depuis le début de la campagne des irrégularités dans le processus électoral. Des accusations que Rui Falcao, porte-parole du MPLA, a balayées d’un revers de main. Il se félicite ce jeudi soir de l’issue des élections. Interrogé sur le score en baisse de son parti et la perte de Luanda, il a répondu : « C’est tout simplement le jeu démocratique. »

