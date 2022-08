Guinée: les conclusions des Assises nationales remises au colonel Doumbouya

Le colonel Doumbouya, après la réception du document, affirme : «Aux problèmes guinéens, les solutions seront aussi guinéennes». © CELLOU BINANI/AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La commission nationale des assises « Journées nationales de vérité et de pardon » a remis son restitué et remis son rapport mercredi 24 août au colonel Mamadi Doumbouya. Ces assises, auxquelles des milliers de Guinéens avaient pris part, avaient été lancées en mars dernier à l’initiative du président de la transition guinéenne et ont été clôturées fin avril. Que contient le rapport qui a été remis hier ? Éléments de réponse.