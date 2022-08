Les nombreuses attentes des Algériens face à la venue du président Macron

Les attentes des Algériens sont nombreuses par rapport à la seconde visite officielle du président français Emmanuel Macron dans le pays ce 25 août, notamment concernant la mémoire, la question des visas ou encore des investissements.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Alger, Fayçal Métaoui

Les Algériens sont en attente de déclarations fortes du président Emmanuel Macron en Algérie, notamment sur la question de la mémoire, estime un éditorialiste.

Même si on note qu'il n'y aura pas de grandes annonces sur ce dossier, lors de cette visite, la presse, dont le Soir d'Algérie, estime que Macron doit corriger ses erreurs, en allusion à ses propos sur l'histoire de l'Algérie et sur la rente mémorielle, faits en 2021. Le parti islamiste El Bina'a relève que le président français doit reconnaître les crimes coloniaux de la France d'une manière claire.

►À lire aussi : Emmanuel Macron en Algérie pour une visite qui se veut tournée vers l'avenir

Relancer la coopération avec les entreprises

Sur les réseaux sociaux, la question des visas est évoquée avec insistance puisque Paris a réduit de 50% le nombre de visas pour les Algériens en signe de protestation contre le refus d'Alger d'attribuer des laissez-passer consulaires permettant la réadmission d'Algériens en situation irrégulière. Les jeunes veulent des facilités pour obtenir des visas leur permettant de poursuivre leurs études en France.

Les milieux économiques attendent, eux, que Macron soit plus audacieux en matière d'investissements directs français en Algérie pour que la coopération soit plus équilibrée. Une coopération qui doit être relancée, surtout après le départ de plusieurs entreprises françaises d'Algérie, à l'image de la RATP, de Suez et des Aéroports de Paris dont les contrats n'ont pas été renouvelés.

On aimerait bien que notre relation soit meilleure que dans le passé parce qu'on est une génération qui souhaite se développer Des avis partagés quant à la venue du président français

►À écouter aussi : France-Algérie: «Il ne peut pas y avoir de relations durables sans devoir de mémoire», estime Saïda Benhabyles

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne