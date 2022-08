Libye: situation de tension extrême à Tripoli

Des éléments des forces loyales au Premier ministre sortant Abdel Hamid Dbeibah attendent dans un véhicule à Tripoli, en mai 2022. (image d'illustration) © AFP

Texte par : RFI

Des milices se sont déployées dans plusieurs secteurs de la capitale libyenne, surtout aux alentours du siège du gouvernement et aux entrées de Tripoli, alors que des forces rivales se sont regroupées à l'Est et à l'Ouest de la ville.