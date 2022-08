Tchad: un groupe de sages négocie la participation de l'opposition au dialogue national

Depuis jeudi matin, les participants du dialogue national inclusif et souverain examinent le règlement intérieur avant la mise en place du présidium. À l’ouverture des travaux, certains participants ont demandé une suspension de séance pour négocier la participation de l’opposition aux institutions de transition qui boycotte les assises. Pendant ce temps, un groupe de sages a pris langue avec les mécontents, tandis que l'examen du règlement intérieur a continué.

Avec notre correspondant à Ndjamena, Madjiasra Nako

C’est un groupe composé des ainés, comme l’ancien président Goukouni Weddeye qui a déjà servi de médiateur auprès des rebelles, l’archevêque de Ndjamena, Monseigneur Edmond Djitangar, des chefs des communautés musulmane et protestante ou encore du général à la retraite Gouara Lassou.

Ce groupe des sages a pris langue il y a quelques jours avec les mécontents que sont le collectif des actions citoyennes, Wakit Tama, le Groupe d’appel du 1er juin, les partis politiques parmi lesquels Les Transformateurs, Les Démocrates, Une nation pour tous. Objectif de la démarche : trouver un point d’entente avec le gouvernement pour permettre leur participation au dialogue.

Pour les mécontents, il faut suspendre les travaux, revoir les quotas et la qualité des délégués, définir la liste de ceux qui auront ou non droit de vote. La question de l’inéligibilité des dirigeants de la transition doit aussi être actée maintenant, et non pendant le dialogue, disent-ils.

Le groupe des sages qui poursuit ses consultations a rencontré jeudi soir le Premier ministre de transition. Pendant ce temps, le dialogue est en train de commencer.

