En République démocratique du Congo, le procès d'un documentaire sur fond de politique

L’affiche (détail) du film « L’Empire du silence », de Thierry Michel. © JHR Films

Texte par : Christina Okello 6 mn

Depuis novembre 2021, un litige oppose Thierry Michel aux frères Balufu, qui l’accusent de « contrefaçon et de plagiat » pour son film L’Empire du silence, où le réalisateur belge dénonce l’impunité des crimes commis au Congo. Une condamnation par la justice congolaise entrainerait la saisie et l’interdiction du film et son emprisonnement. Thierry Michel a toujours réfuté les accusations.