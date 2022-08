Nigeria: l'utilisation des fonds détournés par l'ancien dictateur Sani Abacha fait débat

L'ambassadrice des États-Unis au Nigeria a déclaré que près de 335 millions de dollars volés par le général Sani Abacha ont été retournés au Nigeria jusqu'à présent. (image d'illustration) Issoug Sanogo/AFP/Getty Images

Les États-Unis et le Nigeria ont signé cette semaine un accord pour acter le rapatriement de 23 millions de dollars pillés et cachés à l'étranger par l'ancien dictateur Sani Abacha, qui a gouverné le pays entre 1993 et 1998. Mais la question de l'emploi de ces fonds dans le pays, qui s'enlise dans la crise économique, pose question.