RDC: à Lubumbashi, la société civile hausse le ton face aux militaires qui occupent les mines

Mine artisanale de Kawama à 50 km de Kolwezi. © Denise Maheho/RFI

Texte par : RFI

À Lubumbashi, des organisations de la société civile haussent le ton. Plus d'une semaine après l’ultimatum lancé par le gouvernement provincial du Haut-Katanga aux militaires et policiers sommés de quitter les carrières minières artisanales, rien n’a bougé. Les militaires y sont toujours présents, ils perçoivent des taxes et sèment la terreur au sein de la population. Les organisations de la société civile exigent l’application de la mesure gouvernementale.