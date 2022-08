Migrations: la Tunisie face à une recrudescence des départs illégaux pour l'Europe

Des migrants subsahariens attendent une chance de traverser la mer Méditerranée pour gagner l'Europe à Sidi Mansour, en Tunisie. (image d'illustration) AFP - FETHI BELAID

Texte par : RFI Suivre 1 mn

10 139 Tunisiens dont 498 femmes et 2000 mineurs seraient arrivés clandestinement sur les côtes italiennes depuis le début de l’année 2022 selon l’association Le Forum des droits économiques et sociaux qui fait un travail de veille sur la migration. Et parmi ces candidats à l’immigration 443 personnes ont péri ou disparu. Face à cette recrudescence des départs, surtout l’été lorsque la météo est clémente, les autorités tunisiennes continuent d’intercepter les bateaux de fortune.