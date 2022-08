Tentative présumée de coup d'État à Madagascar: les condamnations des deux Français confirmées

Les avocats arrivant pour le procès de Paul Rafanoharana et Philippe François, dans l'affaire Apollo 21, à Antananarivo, le 16 décembre 2021. © Laure Verneau / RFI

Texte par : RFI

A Madagascar, la Cour de cassation a rejeté, vendredi 26 août, le pourvoi des principaux accusés dans l'affaire Apollo 21, une affaire dans laquelle deux Français, Paul Rafanoharana et Philippe François, ont été condamnés respectivement à vingt ans et dix ans de travaux forcés pour tentative de coup d'État et tentative d'assassinat du président de la République.