Afrique du Sud: le Marathon Comrades 2022 reprend vie

La coureuse de fond sud-africaine, Gerda Steyn, remporte la course féminine lors de la 94e édition du Comrades marathon entre Durban et Pietermaritzburg en 5:58:53 à Pietermaritzburg, le 9 juin 2019. AFP - RAJESH JANTILAL

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Comrades marathon reprend vie, ce dimanche 28 août, en Afrique du Sud après deux ans d'interruption liés au Covid-19. Cette course se déroule dans la province du KwaZulua-Natal, entre Pietermaritzburg et Durban, soit dans la sens de la montée soit dans le sens de la descente en fonction des éditions. Cette année la course est organisée dans le sens de la descente, direction Durban et l'océan Indien pour les 15 000 coureurs.