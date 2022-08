Afrique du Sud: retour réussi pour le Comrades Marathon après deux ans d'absence

Au total, 15 888 coureurs ont pris le départ du Comrades marathon en Afrique du Sud ce 28 août 2022. REUTERS - ROGAN WARD

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après deux ans de pause dus au Covid, le plus long et le plus vieux des ultra-marathons a vu 15 888 coureurs réussir à avaler les près de 90 km qui séparent la ville de Pietermaritzburg à Durban.