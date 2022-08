Dialogue national au Tchad: les Transformateurs et ses partisans ne lâchent rien

Succès Masra, président du parti d'opposition Les Transformateurs, à Ndjamena le 3 mai 2021. AFP - ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Tchad, les travaux du dialogue national inclusif et souverain se poursuivent ce week-end. Le règlement intérieur a enfin été adopté ce vendredi. Il faut désormais installer un présidium pour diriger les assises. Le parti Les Transformateurs a organisé une mobilisation ce samedi après-midi à l’appel de l’opposant Succès Masra. La formation politique refuse toujours de rejoindre les débats et dénonce un dialogue non inclusif et déjà joué d’avance.