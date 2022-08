Vers une émergence des petits studios de jeux vidéos au Sénégal

Reportage

La Gamescom 2022, le plus grand salon européen du jeu vidéo, se tient à Cologne jusqu’au 28 août 2022. Un événement incontournable pour ce secteur qui se développe doucement sur le continent africain. Au Sénégal, les petits studios de jeu vidéo commencent à émerger.

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

Des jeux vidéo ludiques ou sérieux commandés par des entreprises comme la Société Générale, c’est ce que développe Dadja Bassou, développeur togolais installé au Sénégal qui a créé son studio de jeux vidéo, Reptx Studio, en 2014 à Dakar : « Le jeu vidéo a une place super importante parce que c’est pour ça même que je suis devenu ingénieur et c’est aussi à cause de ça que j’ai ouvert la Reptx structure aujourd’hui, parce que les jeux vidéo, ce n’est pas très connu ici. On les connait en tant que consommateur, mais pas en tant que créateur ».

Alors qu’il ne peut pas encore vivre à plein temps des jeux vidéo, il travaille en parallèle comme ingénieur mobile pour une plateforme de commerce en ligne : « On ne peut pas vendre d’applications depuis l’Afrique, parce qu’on n’a pas de cartes de crédit, on n’a pas de système bancaire où on est nettement identifié. Les moyens de paiement ne sont pas encore totalement libres d’accès pour l’instant. Aujourd’hui, ça évolue, c’est en train de venir. Pour les jeux ludiques, on les met en ligne gratuitement. Tout le monde y joue et après, on a la publicité qui arrive ».

Des besoins en marketing pour se développer

Un meilleur accès à internet et à des formations en ligne, l’environnement des jeux vidéo s’est amélioré. Mais il manque encore des compétences en communication, en marketing ou en vente par exemple pour qu’il y ait un véritable essor du secteur au Sénégal, selon Dadja Bassou : « Le jeu vidéo reste quelque chose de très compliqué à faire. On a besoin d’un architecte, on a besoin d’un designer, de différents métiers qu’il faut réunir pour concevoir un jeu. Donc, on n’a pas encore toutes ces compétences-là ».

Cela n’empêche pas l’ingénieur de continuer à développer de nouveaux jeux en interne, avec l’espoir, un jour de les voir sortir.

Les jeux vidéo sont beaucoup utilisés en Afrique et il y a aussi un intérêt à avoir des contenus qui sont divers et qui représentent en fait l’Afrique. Donc, il y a aussi une communauté de développeurs de jeux africains qui se focalisent justement à créer des contenus avec les histoires africaines, avec la culture africaine. Il y a un engouement pour tout ce qui est contenu, un engouement pour les talents de l’Afrique. Avec la récession, avec le Covid, etc., avoir des talents qui viennent de l’Afrique reviendrait moins cher bien sûr qu’avoir des talents d’autre part. Johana Riquier: «Il y a aussi un intérêt à avoir des contenus qui sont divers et qui représentent l’Afrique» Pascal Thibaut

