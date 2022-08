Afrique du Sud: Cyril Ramaphosa interpellé par les parlementaires sur l'immigration illégale

Les parlementaires étaient réunis pour une session de question-réponse avec le président Cyril Ramaphosa. Celui-ci y répondait à distance et le premier thème qui a été longuement abordé fut celui de l'immigration clandestine. Son parti lui a demandé si des discussions étaient en cours avec les autres pays de la sous-région pour faire face à ce que l'ANC considère comme un risque pour la sécurité. Mais les partis d'opposition ont plutôt pointé la montée de la xénophobie dans les rangs du parti présidentiel.

Avec notre correspondant à Johannesbourg, Romain Chanson

Depuis quelques mois, des figures du Congrès national africain (ANC) s'illustrent par leurs déclarations à l'encontre des migrants illégaux. L'Alliance démocratique (DA), premier parti d'opposition, accuse l'ANC de chercher des boucs émissaires. John Steenhuisen, le leader du parti, a interpellé Cyril Ramaphosa.

« Monsieur le président, au lieu de résoudre les problèmes, votre parti pointe les gens du doigt. Votre silence sur ce sujet implique que vous validez cette politique du bouc-émissaire contre les étrangers. Donc je vous le demande Monsieur le président : êtes-vous d'accords avec vos collègues et camarades xénophobes ? »

« Nous ne sommes pas un pays xénophobe, et les responsables du parti que je dirige ne sont pas non plus xénophobes. Notre politique étrangère est admirée à travers le monde car nous avons pris des mesures progressives », répond le chef de l'État.

Si Ramaphosa n'a pas été épinglé pour avoir tenu des propos polémiques, il ne désavoue pas ses ministres qui le font. Il a même salué le bon travail du ministère de l'Intérieur alors qu'il est devenu extrêmement compliqué d'obtenir des papiers pour régulariser sa situation. La réponse à l'immigration clandestine sera sécuritaire. Le président sud-africain promet un meilleur contrôle des frontières.

