Bénin: trois localités durement frappées par les inondations

Inondations au Bénin (illustration). OCHA

De fortes précipitations ont causé une montée des eaux au Bénin et des inondations dans plusieurs villes du pays. La cellule de prévision et d’alerte actualise chaque jour son bulletin avec des niveaux de relevés d’eau qui inquiètent. Lundi, le ministre de l’Intérieur a publié un communiqué de sensibilisation contre l’imprudence et des comportements à risque. Les premières alertes ont été signalées un peu après la mi-août.