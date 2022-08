Burkina Faso: les associations islamiques appellent au changement de comportement

La Grande Mosquée de Bobo Dioulasso. © Flickr

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Burkina Faso, après une rencontre avec plus de 700 imams et prêcheurs venus de tout le pays, la Fédération des associations islamiques promeuvent l’apaisement des cœurs. Dans sa déclaration, la Fédération des associations islamiques accuse les Bukinabè de tenir des discours haineux, véhéments et violents, particulièrement dans les médias et sur les réseaux sociaux.