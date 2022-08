Soudan du Sud: 22 000 hommes des Forces unifiées nécessaires défilent pour la première fois

Cérémonie officielle de fin de formation des Forces unifiées nécessaires sud-soudanaises, à Juba, le 30 août 2022. © Charlotte Miettaux/RFI

Ces forces comprennent des unités de la police, de l’armée, de la protection de la faune, ou encore des prisons, et sont composées de soldats du gouvernement et de l’opposition. Les deux garants de l’accord de 2018, le président ougandais Yoweri Museveni et le président du conseil de transition soudanais, Abdel Fattah al Buhran, étaient présents. Cette cérémonie a redonné un peu d’espoir à un processus de paix très laborieux, en vue d’élections reportées, a priori en 2024.