Afrique centrale: la Cemac travaille à une réforme du franc CFA

Des billets de franc CFA de la zone Cemac (Image d'illustration). RFI/Paulina Zidi

Texte par : RFI

Le Gabon accueille depuis hier mardi la première édition des États généraux de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac). Les participants évoquent notamment la fusion entre la Cemac et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) sans oublier la question du franc CFA, la monnaie commune dans six pays d’Afrique centrale.