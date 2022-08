Dialogue national au Tchad: le présidium tend la main aux absents

Le présidium du dialogue national inclusif et souverain a été installé ce mardi en fin d'après-midi (Image d'illustration). © AURELIE BAZZARA-KIBANGULA/AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le présidium du dialogue national inclusif et souverain a été installé, ce mardi 30 août en fin d'après-midi. Les membres de l'organe chargé de diriger les débats ont été choisis depuis dimanche dernier, mais à la suite de plusieurs contestations dans leur mode de désignation, des participants ont décidé de ne plus se rendre aux assises, estimant que les différentes sensibilités politiques et corporations n'y sont pas suffisamment représentées.