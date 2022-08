La polémique enfle sur le salaire des députés en République démocratique du Congo

Les députés congolais sont sous le feu des projecteurs. Leur salaire pourrait dépasser les 20 000 dollars (photo d'archives). AFP PHOTO / JUNIOR D.KANNAH

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Cette rémunération, selon un communiqué de l’opposant Martin Fayulu, fait saigner les caisses de l’État : 21 000 dollars par mois, et cela depuis janvier. Les députés congolais seraient mieux payés que leurs homologues de France et des États-Unis. À deux semaines de la rentrée parlementaire, la société civile exige la publication de ce que gagnent les élus et les dirigeants.