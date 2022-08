Plus d'un demi-million de personnes affectées par les inondations au Nigeria

Un immeuble en construction s'est en partie effondré à Kano (Nigeria), le 30 août 2022. AP

Texte par : RFI

Au Nigeria aussi, les populations sont durement touchées par les inondations, particulièrement dans le nord et l'est du pays. Plus de 73 000 personnes qui ont été déplacées à cause des inondations depuis le mois de janvier.