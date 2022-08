Violences contre les albinos: «ces dernières années, il y a beaucoup plus de signalements» à Madagascar

L'avocate Olivia Rajerison travaille avec plusieurs associations malgaches de lutte contre les discriminations sur une proposition de loi pour une meilleure protection des personnes « différentes ».

RFI : Les signalements de violences contre les albinos sont en hausse sur la Grande Île…

En Afrique subsaharienne, les attaques perpétrées contre des personnes albinos sont chose assez courante. Par contre, à Madagascar, cela s’est manifesté de manière plus flagrante ces dernières années. Depuis ces deux, trois dernières années, il y a beaucoup plus de signalements de violences. Je parle là par exemple de mutilations, d’enlèvements, de disparitions ou d’attaques de personnes albinos.

Pourquoi les albinos sont-ils des cibles à Madagascar aujourd’hui ?

À Madagascar, ces personnes albinos sont des cibles selon des croyances ou des mythes selon lesquels ils auraient des facultés de pouvoir guérir ou de pouvoir apporter des forces surnaturelles, dirait-on, ou bien leurs organes seraient utilisés à des fins de rite ou de sorcellerie. Et je pense que c’est à peu près le même phénomène qui a été signalé en Afrique subsaharienne.

La pauvreté ambiante fait que c’est un terrain encore plus propice à ces attaques

Est-ce qu’il y a une raison qui explique que le phénomène s’accentue ou semble s’accentuer depuis deux, trois ans, comme vous le disiez ?

Moi, je pense que depuis quelques années, il y a un peu plus de transparence. Il n’y a pas seulement que les phénomènes par exemple qui concernent les albinos. Mais il y a même les violences basées sur le genre qui font l’objet de plus de dénonciations. Donc, on en parle un peu plus. Après, il y a aussi le fait que la population s’appauvrisse puisque les mythes disent que faire des rites sur ces personnes albinos apporterait une bonne fortune ou au contraire serait utilisé aussi pour des sorts maléfiques. Donc, la pauvreté ambiante fait que c’est un terrain encore plus propice à ces attaques.

Est-ce qu’il existe une législation actuellement à Madagascar qui permettrait de lutter contre ce phénomène ou de punir ce genre d’acte, de protéger en fait ces personnes ?

Nous n’avons pas de lois spécifiques. Cela relèverait vraiment du code pénal qui est en vigueur et qui est le même pour tous les citoyens. Nous avons une loi sur le handicap, mais qui ne couvre pas vraiment ce qui leur arrive. Et depuis peut-être un an, plusieurs associations sont en train d’élaborer un draft de propositions de loi justement pour lutter contre ces discriminations et pour une meilleure protection de ces personnes différentes dont les albinos font partie.

