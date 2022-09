Guinée: réunion de travail entre le gouvernement et les opérateurs miniers

Une mine de bauxite en Guinée. RFI/Coralie Perret

RFI

À l’initiative du gouvernement guinéen, les opérateurs du secteur minier ont été reçus à la primature par le Premier ministre Bernard Goumou, en présence du ministre des Mines et de la géologie Moussa Magassouba, et de hauts cadres de son département. L’objectif de cette rencontre, restaurer la confiance dans le climat des affaires dans le secteur minier et ramener la confiance entre le gouvernement et les opérateurs miniers. Pour cela, le gouvernement a engagé des réformes qui favorisent la création des PME et pour une meilleure protection de l’environnement.