L'exploitation du gaz naturel, source d'enjeux énergétiques et économiques pour le Sénégal

Le président Macky Sall a tout de même insisté sur l’importance qu’une portion soit destinée au marché local (image d'illustration) AP - John Thys

Les acteurs étatiques et privés du secteur de l’énergie se sont retrouvés jeudi 1er septembre à Diamniadio autour du thème « l’avenir du gaz naturel » lors de la deuxième édition du sommet sous-régional MSGBC Pétrole, Gaz et énergie - qui regroupe la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau et la Guinée Conakry. Un bassin énergétique en pleine croissance, notamment avec la découverte du gisement gazier entre le Sénégal et la Mauritanie dont les premières tonnes devraient être exploitées fin 2023.