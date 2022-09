Le FMI accorde un soutien de 1,3 milliard à la Zambie endettée

La Zambie, qui s'était déclarée en défaut de paiement au cours de l'année 2020 (avec un dette globale extérieure de 17 milliards de dollars), vient enfin d'obtenir du FMI un soutien de 1,3 milliard de dollars. L'accord de principe avait été acquis fin juillet alors que Lusaka annonçait avoir trouvé un accord avec ses principaux créanciers, Chine et France en tête. Le conseil d'administration du FMI vient d'approuver l'enveloppe qui sera versée sur trois ans.

Le cas zambien fait figure de test pour les pays surendettés. Premier pays à avoir fait défaut sur le remboursement de sa dette en 2020, Lusaka réclamait depuis une assistance internationale. Pour parvenir à une solution, il a fallu près de deux ans de négociations avec les créanciers publics et privés qui ont finalement accepté fin juillet de renoncer à certaines de leurs exigences en échange d'engagement de réformes.

Il ne restait plus qu'au conseil d'administration du FMI à approuver un plan d'aide sur trois ans. Le rôle de la Chine et de la France, qui dirigeaient le groupe des créanciers, a été fondamental dans le cas zambien. Reste à savoir si ces créanciers parviendront au même résultat avec des pays comme le Tchad et l'Éthiopie, eux aussi en situation critique.

Dans le cas tchadien, c'est la dette auprès des négociants privés de pétrole qui bloque toujours. Deux ans après l'engagement pris par le G20 d'aider les pays surendettés, le dénouement de la crise zambienne est un soulagement. D'autant que dans l'intervalle, le nombre de pays en difficulté n'a cessé d'augmenter. Ghana, Égypte ou Tunisie ont vu leurs finances publiques se dégrader de façon inquiétante ces derniers mois.

