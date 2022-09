Le Maroc suspend le document permettant l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen de France

L'imam Hassan Iquioussen, ici à gauche en juin 2004. © FRANCOIS LO PRESTI/AFP

Le Maroc ne serait plus prêt à accueillir l'imam marocain Hassan Iquioussen, que la France veut expulser. Le prédicateur, mis en cause pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République, est actuellement en fuite et pourrait se trouver en Belgique.