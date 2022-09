Tchad: RSF s'inquiète des arrestations arbitraires de journalistes dans le sud du pays

Troupeau au Tchad où les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont récurrents (illustration). Getty Images/Michael Fay

Les affrontements entre éleveurs et cultivateurs au sud du Tchad, un sujet tabou ? Pour avoir réalisé des reportages sur ces tensions persistantes, deux journalistes ont été arrêtés et placés en garde à vue début août, avant d'être finalement relâchés. Les médias privés subissent des pressions des protagonistes et de l'administration locale pour ne pas rendre compte des conflits intercommunautaires, qui ont fait une centaine de morts depuis 2020. Reporters sans frontières (RSF) interpelle les autorités tchadiennes à ce propos.