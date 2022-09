La Semaine africaine du climat s'achève au Gabon

Honoré Tabuna, responsable de l’environnement dans les 12 pays membres de la CEEAC, a estimé qu'il était temps « de passer aux actions. » RFI/Sayouba Traoré

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Vendredi s’est achevé au Gabon la Semaine africaine du climat qui avait été lancée lundi et qui a mobilisé plus de 2000 représentants de gouvernements, d'ONG et de la société civile venus d'une cinquantaine de pays. Pendant une semaine, près de 200 ateliers ont été organisés pour imaginer les solutions contre le dérèglement climatique. Il s'agissait aussi de discuter de la position africaine pour la prochaine COP que l'Egypte accueillera en novembre.