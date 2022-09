«Les 49», Yodé & Siro appellent en chanson à la fraternité entre Maliens et Ivoiriens

Les chanteurs ivoiriens Yodé & Siro. © Universal Music Africa

Yodé & Siro, les stars de la musique zouglou, chantent en l’honneur des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022 et inculpés pour « atteinte à la sûreté de l’État ». Ce single, diffusé sur Youtube mardi 30 juillet dans la soirée, s’intitule « Les 49 » et appelle à la fraternité entre peuples malien et ivoirien. Une manière pour ces artistes engagés de calmer les esprits par rapport à cette affaire sensible.