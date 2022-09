RDC: comment Martin Fayulu a-t-il calculé le salaire des députés?

L’opposant Martin Fayulu s'explique suite au communiqué qui a provoqué un tollé dans le pays. Dans ce texte, l'opposant a dénoncé le montant des émoluments des députés nationaux. Il affirme que les députés congolais gagnent mensuellement 21 000 dollars. Mais comment a-t-il effectué ce calcul ?

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Avant 2022, affirme l’opposant, un député gagnait déjà 13 564,8 USD de salaire, primes diverses comprises. Mais depuis janvier et face à l’embellie des recettes, les primes ont augmenté de plus de 1613,8 USD et une rubrique s’est ajoutée dans la paie des députés : les réserves parlementaires. Selon Fayulu, chaque élu gagne plus de 5 214,5 dollars tirés de ces réserves. L'opposant assure disposer des preuves matérielles de cela.

Il dit disposer de preuves également concernant les primes de présence versées lors des travaux en commission et à chaque fois que s’organise le parlement se réunit en congrès. Les députés congolais, toujours d’après Fayulu, ont par ailleurs droit à 3 000 USD deux fois l’an pour les vacances parlementaires. Ce point et autres rubriques ont été démentis par certains élus que nous avons contactés pour vérification.

D’autres gratifications, selon Martin Fayulu, interviennent enfin à chaque fête d’indépendance. C'est sur la base de ces montants que l’opposant assure arriver à la moyenne de 21 000 dollars mensuels.

Son total, dit-il, ne prend pas en compte la motivation que perçoivent les députés du camp au pouvoir en dehors du circuit normal de paie. Une prime que les bénéficiaires qualifient « d’invisible ». Ces sommes s’ajoutent aux avantages en nature comme le passeport diplomatique, une jeep et une assurance maladie.

C'est l'argent du contribuable congolais. Nous avons le plein droit de connaître comment notre argent est utilisé. Cela ne peut pas continuer comme ça. C'est de la corruption à ciel ouvert. Dans les rues de Kinshasa, les habitants digèrent mal la voilure de ces émoluments Pascal Mulegwa

