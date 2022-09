Madagascar: la compagnie Miangaly Théâtre présente sa nouvelle pièce «La ferme» au public

REPORTAGE

À Madagascar, la compagnie Miangaly Théâtre est sur scène avec sa nouvelle création La ferme, une œuvre qui porte un regard fin, incisif et sensible sur les réalités contemporaines de la vie dans la Grande Île. Les artistes de cette compagnie font leur première, ce samedi sur la scène de l'Institut français de Madagascar, à Antananarivo, où ils sont en résidence, depuis le début de la semaine.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

Sur scène, six comédiens de la compagnie chantent, déclament et portent les voix de celles et ceux peu ou pas entendus, ignorés de la société. Une plongée dans les mots de Bini Josoa et Gad Bensalem, auteurs de cette pièce. Ce dernier se retrouve aussi sur les planches.

« Cela vient d'une envie de parler du Madagascar contemporain et plus largement du monde dans lequel on vit. « La ferme », en tant que pièce, parle notamment de la notion de peur: la peur de se projeter, la peur peut-être aussi d'envisager une espérance. Peur de qui, de quoi ? Qui a peur ? Ce sont des questionnements autour de cette thématique-là. Dans la manière de prononcer ces deux mots - la ferme - on peut envisager des sens possibles à cette pièce », explique Gad Bensalem.

Cette œuvre, fruit de près d'un an de travail, a reçu un accompagnement artistique du Centre dramatique national de l'océan Indien.

« Ce projet est d'abord né de l'envie de se retrouver sur le plateau ensemble, certains en prenant le rôle d'auteur, certains en jouant sur scène, etc. Le dispositif en lui-même permet aussi de sortir un peu de sa zone de confort, à l'intérieur même de la compagnie. Il y en a qui ne sont pas montés sur scène depuis longtemps mais qui étaient de l'autre côté, en tant que metteurs en scène. Ce dispositif, un peu expérimental, qu'on a initié permet d'essayer autre chose et c'est très important de se dire qu'on peut se permettre de faire ça », poursuit Gad Bensalem.

« Nous avons des partenaires qui nous soutiennent et cela nous permet de prendre le temps, de travailler en profondeur et de ne pas avoir cette urgence et c'est incroyable pour des artistes à Madagascar », ajoute, de son côté, Fela Razafiarison, metteuse en scène de La ferme.

Cette pièce a aussi pour ambition de partir à la rencontre d'un public qui n'a pas toujours accès aux salles de spectacles.

« Dans la démarche, depuis le départ, nous envisageons d'abord de tourner à Madagascar et donc c'est une réalité où les scènes et les salles de théâtre n'existent pas toujours. Cela veut dire que dans le texte et les orientations de mise en scène, c'est quelque chose qui va beaucoup être dans l'espace public, en plein air, etc. C’est donc un dispositif scénique pensé pour pouvoir démonter et remonter dans n'importe quel endroit, qui ne va pas forcément faire un barrage entre la scène et le public. C'est un texte qui m'a beaucoup parlé, qui m'a porté physiquement. Donc je me suis dit que cela devait être aussi porté physiquement sur le plateau. La pièce parle de peur mais le pendant, c'est aussi le courage et qu'arrive-t-il à ceux ou celles qui sont animés par un certain courage quelque fois ? », indique Fela Razafiarison.

Des représentations en plein air débuteront dès le 10 septembre à l'espace culturel KoloMahaolo, en périphérie de la capitale.

La ferme, de Bini Josoa et Gad Bensalem, mise en scène de Fela Razafiarison, avec les comédien(ne)s Haja Ravalison, Nathalie Rason, Hoby Rajoelison, Christiane Ramanantsoa et Imanga Mandimby.

Samedi 3 septembre 2022, à 15h, en salle de spectacle de l'Institut français de Madagascar. Tarif: 5000 ariary

