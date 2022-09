Niger: le groupe Tal National en concert pour souffler ses 25 bougies

Ambiance garantie ce samedi soir à Niamey avec le concert du groupe Tal National qui célèbre ces 25 ans de carrière. L'occasion pour le groupe de présenter son nouvel et 6ème album intitulé Dounia. Ce groupe très célèbre au Niger tourne depuis plus de deux décennies à travers le monde.

avec notre correspondant à Niamey, Mahamoud Kaba Diakité

Le titre Ana waya, ce mélange des deux principales langues du Niger, le hausa et le zarma au rythme électrique pour évoquer la beauté de la femme nigérienne, est incontestablement l’une des meilleures chansons des années 2000. C'est la chanson qui a véritablement lancé la carrière de Tal National.

Plus de vingt ans après, Hamadal Issoufou Moumime, alias Almeida, guitariste et leader du groupe, évoque avec une fierté non dissimulée leurs débuts. C'était une bombe cet album, « il a explosé et enterré toutes les musiques qu'il y avait au Niger à l'époque, y compris le hip-hop. Ca a été un déclic et ça nous a donné envie de continuer ! »

Les membres de Tal national, surnommés les « ambianceurs », ont su conquérir le public grâce à un style musical assez particulier, le « rock and roll sahélien », un cocktail sonore explosif des musiques traditionnelles du sahel avec une touche de modernité anglo-saxonne.

« Le Niger, c'est un carrefour, poursuit Almeida. Au Nord vous avez les musiques arabo-berbères, au Sud, vous avez le 'highlife' des pays côtiers, la rumba de l'Est et à l'Ouest le mandingue qui nous influence ». Nous sommes un groupe national, insiste Almeida, représentatif de plusieurs ethnies du Niger.

Composé de dix-sept membres issus de toutes les ethnies du Niger, Almeida qualifie son groupe de « Niger en miniature ».

Avec cinq albums sur le marché et une vingtaine de tournées internationales à son actif, Tal National ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

