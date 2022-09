Afrique du Sud: Aspen va produire des vaccins de routine pour le continent

L'entreprise pharmaceutique sud-africaine Aspen va produire des vaccins de routine pour le continent africain. MUJAHID SAFODIEN / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'entreprise pharmaceutique sud-africaine Aspen qui avait reconnu, en mai dernier, avoir du mal à vendre ses vaccins contre le Covid-19 et pensait changer d'orientation, vient d'annoncer la production prochaine de vaccins de routine. Ceci grâce à la signature d'un accord avec le groupe Serum Institute of India, l'un des plus grands producteurs de vaccins mondial.