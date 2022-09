Au Nigeria, 43% des enfants ne sont pas enregistrés à la naissance

Ça veut dire qu'officiellement, l'enfant n'a pas de nom. Il n'a pas de papiers. Il y a énormément de trafic d'enfants qui se fait au Nigeria et au-delà du Nigeria. S'il n'a pas de papiers, on peut lui en forger, il n'y a aucun moyen de vérifier ça. Et pas de papiers, ça veut dire pas de carte d'identité, pas de passeport, pas de carte de vote, pas de compte en banque. L'enfant n'a pas d'âge...