«Dans les chambres de l'esprit»: plongée dans le monde de la souffrance psychique en Afrique

visa pour l'image

Le photographe italien Valerio Bispuri est un habitué du festival Visa pour l'Image. « Dans les chambres de l'esprit » est sa quatrième exposition présentée à Perpignan. À travers ses clichés, il raconte ce qu’est la maladie mentale aujourd’hui en Afrique.

De notre envoyée spéciale à Perpignan,

Pour comprendre leur quotidien, Valerio Bispuri s'est immergé dans la réalité des malades mentaux sur le continent africain, et plus particulièrement au Bénin, au Togo, au Kenya et en Zambie. Un monde intérieur, hostile et agressif, qui peut conduire à l'autodestruction. Dans cette région du monde, les pathologies mentales sont encore très méconnues. Beaucoup de malades errent dans les rues ou se cachent. Mais des structures d'accueil, comme le centre psychiatrique de Tokan au Bénin, permet de loger et soigner plus de 200 patients.

• Exposition « Dans les chambres de l'esprit » de Valerio Bispuri, au couvent des Minimes à Perpignan, jusqu’au 11 septembre.

