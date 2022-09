Guinée: journée marquée par une cérémonie mais aussi la colère, un an après le coup d’État

Mamadi Doumbouya, le président de la transition de Guinée. © RFI

RFI

En Guinée, un an après le coup d’État qui a renversé Alpha Condé, les militaires au pouvoir, dirigés par Mamadi Doumbouya, voulaient donner, à cette journée du 5 septembre, « un écrin particulier », malgré un bilan mitigé. Le pays traverse une crise économique avec une forte hausse des prix et les tensions politiques sont importantes. Toute la journée, des manifestations à l’appel du FNDC ont d’ailleurs viré à l’affrontement entre les activistes et les forces de sécurité.