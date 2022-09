Burkina Faso: Paul-Henri Damiba a rencontré l'ancien président Compaoré à Abidjan

Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba (G) et l'ex-président Blaise Compaoré (D) lors d'une précédente rencontre, le 8 juillet 2022.

Le chef de la transition burkinabè, le lieutenant-colonel Damiba a été reçu par Alassane Ouattara à Abidjan, lundi 5 septembre. Les deux hommes ont notamment parlé coopération et calendrier électoral. Mais le chef de la junte burkinabè a aussi profité de son passage dans la capitale économique ivoirienne pour rencontrer l’ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré.

Avec notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto

À la sortie de son entretien avec Alassane Ouattara à la présidence lundi, Paul-Henri Sandaogo Damiba et sa délégation ne sont pas parties pour l’aéroport tout de suite. Ils se sont arrêtés à l’hôtel Ivoire pour rencontrer Blaise Compaoré qui vit à Abidjan depuis qu'il a été renversé en 2014. L'ancien président était accompagné de son épouse Chantal et de sa fille Djamila. La rencontre qui ne figurait pas sur le programme officiel de la visite du président de transition burkinabé, a duré près d’une heure. Et rien n’en a filtré.

Depuis des mois, Blaise Compaoré, affaibli et sujet à des absences, ne cache pas sa volonté de rentrer définitivement au Burkina Faso. Mais en avril, l’ancien président burkinabè a été condamné par la justice de son pays, en son absence, à la prison à perpétuité pour l’assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara.

Une rencontre après un retour de quelques jours en juillet

Lorsque début juillet, le lieutenant-colonel Damiba l’a fait revenir quelques jours à Ouagadougou pour participer à une rencontre des anciens présidents burkinabè, convoquée dans le cadre du processus de « réconciliation nationale » voulu par la junte, nombreuses ont été les voix pour dénoncer l’impunité dont jouissait l’ancien président. Beaucoup y ont vu un prélude à un retour définitif.

D’autres anciens chefs de l’État avaient d’ailleurs refusé de prendre part à cette réunion, signe que les blessures de l’ère Compaoré sont loin d’être refermées.

